Muğla'da Sedanur A.'nın parmağındaki sıkışan yüzük itfaiye tarafından çıkarıldı - Son Dakika
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Muğla'da Sedanur A.'nın parmağındaki sıkışan yüzük itfaiye tarafından çıkarıldı

Muğla\'da Sedanur A.\'nın parmağındaki sıkışan yüzük itfaiye tarafından çıkarıldı

Muğla'da yaşayan Sedanur A.'nın parmağındaki yüzük elinde şişmeye neden olunca hastaneye götürüldü. Sağlık personeli tarafından çağrılan itfaiye ekibi, yüzüğü keserek çıkardı.

12.02.2024 10:56  Güncelleme: 10:58
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MUĞLA'da, elinde şişmeye neden olan Sedanur A.'nın (13) parmağında sıkışan yüzük, hastanede sağlık personelinin kontrolünde itfaiye ekibi tarafından kesilerek çıkarıldı.

Menteşe ilçesinde yaşayan Sedanur A.'nın parmağındaki yüzük elinde şişmeye neden olunca ailesi tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil sevisine götürüldü. Sedanur A.'y ilk müdahaleyi yapan sağlık ekibi, hastaneye itfaiye ekiplerini çağırdı. Sedanur A.'nın parmağındaki yüzük, sağlık personelinin kontrolünde itfaiye ekibi tarafından pense ve mini spiralle kesilerek çıkarıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Sedanur A.'nın parmağındaki sıkışan yüzük itfaiye tarafından çıkarıldı - Son Dakika


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