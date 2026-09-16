Muğla\'da şehit yakınları ve gazilere yönelik program düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla şehit yakınları ve gazilere yönelik program gerçekleştirildi.

Marmaris Kaymakamlığınca Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Nurullah Kaya, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris temsilciliği üyeleri, gaziler, şehit yakınları, protokol üyeleri, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.

Programda katılımcılarla sohbet ederek, Gaziler Günü'nü kutlayan Kaymakam Kaya, gaziliğin millet nezdindeki anlam ve önemine dikkati çekti.

Vatanın bağımsızlığı, milletin huzur ve güvenliği için fedakarlıkta bulunan gazilerin gönüllerde müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Kaya, "Sizler, vatan sevgisinin ve fedakarlığın en anlamlı timsallerisiniz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur diliyorum." dedi.

Kaya, gazilerin ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurguladı.