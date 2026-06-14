Muğla\'da Silahlı Saldırı: 2 Yaralı, 1 İntihar Girişimi

MUĞLA'da, Kadın Destek Uygulaması'na (KADES) ihbarına gelen polis memuru Tayfun B. ve eski eşi Hande S.'yi tabancayla vurarak ağır yaralayan uzman çavuş Gökhan Y., aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta meydana geldi. Uzman çavuş Gökhan Y., iddiaya göre iş yerine gittiği eski eşi Hande S. ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine Hande S., telefonundaki KADES uygulamasından yardım butonuna bastı. KADES ihbarı üzerine adrese gelen polis memurunu gören Gökhan Y., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Hande S. ve polis memuru Tayfun B., yere yığıldı. Gökhan Y., daha sonra başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar girişiminde bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru Tayfun B. ve Gökhan Y., ambulansla Menteşe Devlet Hastanesi'ne, Hande S. ise Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tayfun B., Hande S. ve şüpheli Gökhan Y.'nin hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.