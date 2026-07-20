Muğla\'da Sokak Hayvanları İçin Rehabilitasyon Seferberliği

Muğla Valisi İdris Akbıyık, il genelinde tespit edilen sahipsiz sokak hayvanlarının yüzde 97'sinin toplanarak rehabilitasyon ve doğal yaşam alanlarına alındığını bildirdi.

Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Akbıyık, doğal yaşam alanlarında hayvanların barınma ve beslenme ihtiyaçlarının belediyeler tarafından karşılandığını, valilik olarak da belediyelere destek verdiklerini belirtti.

Belediyelerin önündeki engellerin kaldırılması için çalıştıklarını dile getiren Akbıyık, şöyle konuştu:

"İnşallah yıl sonunda Muğla'da sokakta sahipsiz hayvan görmeyeceğiz. Bu görev Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerimizin sorumluluğunda. Biz de denetim ve destek görevimizi sürdürüyoruz. Özellikle doğal yaşam alanları ve hayvan bakımevlerinin oluşturulması konusunda belediyelerimize katkı sağlıyor, onları motive etmeye çalışıyoruz. Ciddi bir başarı elde ettik."

Akbıyık, sahipsiz sokak hayvanları konusunda birçok ilde önemli mesafe katedildiğini belirterek, Muğla'nın da yıl sonuna kadar bu sorunu büyük ölçüde çözen iller arasında yer almasını hedeflediklerini kaydetti.