Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'te Katı Atık Yönetimini Güçlendiriyor - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'te Katı Atık Yönetimini Güçlendiriyor

03.02.2026 13:58  Güncelleme: 14:59
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'te Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 3. Lot çalışmalarını sürdürüyor. Çevre dostu atık yönetimi hedeflenirken, günlük 310 ton atık bertaraf ediliyor ve 3 bin 787 ton atık geri dönüştürülmek üzere ayrıştırıldı.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris'te devam eden Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 3. Lot çalışmalarıyla çevreye duyarlı ve sürdürülebilir atık yönetimini güçlendiriyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevrenin korunması ve katı atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi amacıyla Katı Atık Düzenli Depolama Tesisleri'ne yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda mevcut tesislerin kapasiteleri artırılırken, yeni tesislerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yatırımlardan biri olan Marmaris Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 3. Lot Yapım İşi kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.  Marmaris Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde günlük ortalama 310 ton atık bertaraf edilirken, bugüne kadar 3 bin 787 ton atık geri dönüştürülmek üzere ayrıştırıldı. Devam eden 3. lot çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte tesisin atık alım süresinin yaklaşık 10 yıl daha uzatılması hedefleniyor.

Sürdürülebilir çevre yönetimi

Büyükşehir Belediyesi, Fethiye, Menteşe, Datça, Milas ve Marmaris ilçelerinde hizmet veren katı atık düzenli depolama tesisleriyle il genelinde entegre bir atık yönetim sistemi yürütüyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Marmaris ve çevresindeki yerleşimlerin uzun vadeli atık bertaraf ihtiyacına kalıcı bir çözüm sunulması amaçlanıyor. Katı atık düzenli depolama tesisleri ile evsel ve benzeri nitelikteki atıklar, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden, mevzuata uygun şekilde bertaraf ediliyor. Böylece toprak, su ve hava kirliliğinin önüne geçilerek sürdürülebilir bir çevre yönetimi sağlanıyor.

"Bugünün atık yönetimi yarının yaşam kalitesini belirliyor"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Çevreyi koruyan, doğayla uyumlu yatırımlar bizim en temel sorumluluklarımızdan biri. Katı atık yönetimi, yalnızca bugünü değil geleceğimizi de doğrudan ilgilendiriyor. Marmaris Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde hayata geçirdiğimiz 3. lot çalışmasıyla hem çevreye duyarlı bir bertaraf süreci yürütüyor hem de bölgenin uzun vadeli ihtiyacını güvence altına alıyoruz. Bugünün atık yönetimi yarının yaşam kalitesini belirliyor. Bu nedenle Muğla'nın doğal değerlerini koruyarak, sürdürülebilir bir çevre politikasıyla çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

