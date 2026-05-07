Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, Fethiye ve Marmaris'te Sektör Temsilcileriyle Buluştu

07.05.2026 13:14  Güncelleme: 14:21
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye ve Marmaris'te denizcilik, turizm ve ticaret sektör temsilcileriyle bir araya gelerek yeni sezon öncesi talepleri dinledi ve iş birliği mesajı verdi.

(MUĞLA) - Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye ve Marmaris'te gerçekleştirdiği ziyaretlerde denizcilik, turizm ve ticaret sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Aras, yeni turizm sezonu öncesinde sektörlerin talep ve beklentilerini dinleyerek iş birliği mesajı verdi.

Fethiye'de İMEAK Deniz Ticaret Odası ile Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret eden Aras, sektör temsilcileriyle yeni turizm sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerde turizmde beklentiler, bölgenin ekonomik potansiyeli ve sektörün ihtiyaçları ele alınırken, yerel yönetimlerle sürdürülebilecek ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Marmaris'te altyapı ve denizcilik gündemdeydi

Marmaris'te düzenlenen toplantılarda ise özellikle iskele yetersizliği, kaçak iskele sorunu, deniz kirliliği, ruhsatlandırma süreçleri, atıksu altyapısı ve lisanslı vidanjör eksikliği gündeme geldi. Selimiye, Söğüt ve Hisarönü bölgelerinde yaşanan atıksu sorunlarına dikkati çeken sektör temsilcileri, Bozburun'daki yat üretim ve çekek alanlarının ruhsat süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

Aras, denizcilik sektörünün sorunlarının çözümü için kararlı olduklarını belirterek, "Bozburun gibi milyon dolarlık teknelerin üretildiği bir bölgede ruhsat sorununun yaşanması kabul edilemez. Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm girişimleri yapacağız" dedi.

Atık yönetimi konusunda da MUTTAŞ'a talimat verdiğini belirten Aras, lisanslı vidanjör hizmetleri ve atık alım süreçleri için gerekli girişimlerin başlatılacağını söyledi.

Program kapsamında Marmaris Limanı'nda esnaf ziyareti de gerçekleştiren Aras, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

"Ortak akıl ve iş birliğiyle Muğla'mızı daha güçlü bir noktaya taşımayı sürdüreceğiz"

Turizm ve denizcilik sektörünün Muğla için büyük önem taşıdığını belirten Başkan Aras, yaptığı ziyaretlerde sezon öncesi hazırlıklar, sektörlerin beklentileri ve yerel yönetimlerle geliştirilebilecek iş birliklerinin ele alındığını ifade etti. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak kenti yeni sezona en iyi şekilde hazırlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Aras, "Muğla'mızın ekonomisinde önemli yere sahip olan turizm, denizcilik ve ticaret sektörlerimizin temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledik. Fethiye ve Marmaris'te gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde sezon öncesi hazırlıkları, sektörlerimizin beklentilerini ve yerel yönetimlerle yapılabilecek iş birliklerini değerlendirme fırsatı bulduk. Ortak akıl ve iş birliğiyle Muğla'mızı turizmde, ticarette ve denizcilikte daha güçlü bir noktaya taşımayı sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

