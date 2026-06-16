Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı

16.06.2026 18:27
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Ortaca ve Dalaman'da düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Ortaca ve Dalaman ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, av tüfeği, 21 kartuş, 25 tabanca fişeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Dalaman, Ortaca, Güncel, Yaşam, Muğla, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika

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