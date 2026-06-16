Muğla'nın Ortaca ve Dalaman ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Özel Harekat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Ortaca ve Dalaman ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, av tüfeği, 21 kartuş, 25 tabanca fişeği ele geçirildi.
Son Dakika › Güncel › Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Gözaltı - Son Dakika
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