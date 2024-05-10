Muğla\'nın Milas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Muğla'nın Milas ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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