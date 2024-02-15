Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 270 lira, 1220 dolar ve 95 avro ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

15.02.2024 20:15  Güncelleme: 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamaya yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 270 lira, 1220 dolar ve 95 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan V.G., S.D. ve H.İ'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Operasyon, Narkotik, Muğla, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 21:36:33. #1.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement