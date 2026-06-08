Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

MUĞLA'da jandarmanın düzenlediği operasyonlarda farklı tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 1-7 Haziran tarihleri arasında kent genelinde uyuşturucu operasyonları düzenlendi. Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 1 kilo 96 gram bonzai, 513 sentetik hap, 20 ecstasy, 22 gram kubar esrar, 1 tabanca ve 5 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.