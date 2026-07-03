Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 34 Tutuklama - Son Dakika
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Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 34 Tutuklama

03.07.2026 18:09
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Muğla'da yapılan uyuşturucu operasyonlarında 34 kişi tutuklandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Muğla'da polis ekiplerince haziran ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 34 şüpheli tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Operasyonlar kapsamında uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 324 şüphelinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, adli makamlara sevk edilen zanlılardan 34'ünün çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandığı, 10'u hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, haziran ayı boyunca yapılan aramalarda ele geçirilen maddelere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Çalışmalarda 6 bin 744 gram skunk, 4 bin 642 gram esrar, 570 gram kokain, 175 gram metamfetamin, 71 gram bonzai, 3 gram eroin, 4 bin 434 sentetik ecza maddesi, 2 captagon hap ile 40 kök kenevir ele geçirilmiştir. Operasyonlarda ayrıca uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 18 hassas teraziye de el konulmuştur."

Kaynak: AA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Muğla, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Uyuşturucu Operasyonu: 34 Tutuklama - Son Dakika

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