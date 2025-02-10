Muğla\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

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Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, bir miktar uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 250 lira ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.