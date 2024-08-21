Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Boğaziçi Karakol Komutanlığı ekipleri, toplu halde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi üzerine Meşelik Mahallesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi.
Operasyonda, 24 kişi "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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