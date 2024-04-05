Muğla\'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik takip çalışmaları neticesinde operasyon düzenledi.
Belirlenen ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
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