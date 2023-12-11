Muğla\'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu, 18 sentetik ecza, tabanca ve havalı tüfek ele geçirildi.