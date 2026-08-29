Muğla'da Yangın Antalya'ya Sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muğla'da Yangın Antalya'ya Sıçradı

Muğla\'da Yangın Antalya\'ya Sıçradı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydikemer'de tarımdan ormana sıçrayan yangın, rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş'ına ulaştı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım alanında başlayıp ormana sıçrayan yangın, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı.

Seydikemer Korubükü köyü yakınlarında tarım alanında yangın çıktı. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya Kaş sınırlarında kalan ormanlık alana geçti.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 uçak, 6 helikopter, 22 arazöz, 4 su tankeri, 2 dozer, 160 personelin yanı sıra belediyelere ait itfaiye ekipleri ve çok sayıda iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Kaynak: AA

Seydikemer, Antalya, Ormana, Güncel, Muğla, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da Yangın Antalya'ya Sıçradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm işverenleri ilgilendiriyor Bildirmeyene ağır fatura kesilecek Tüm işverenleri ilgilendiriyor! Bildirmeyene ağır fatura kesilecek
Erhan Çelik’ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen’i zora sokacak sözler Erhan Çelik'ten Özlem Gültekin’in ölümüyle ilgili Gülben Ergen'i zora sokacak sözler
Vicdanları yaralayan görüntü Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı Vicdanları yaralayan görüntü! Neyse ki o zabıta için gereken yapıldı
“Doğan değilim, Hasan’ım“ dedi ama kurtulamadı Yanlış kişiyi vurdular "Doğan değilim, Hasan'ım" dedi ama kurtulamadı! Yanlış kişiyi vurdular
Nepal’de 538 ölü, 1300’den fazla kişi kayıp Morglarda yer kalmadı Nepal’de 538 ölü, 1300’den fazla kişi kayıp! Morglarda yer kalmadı
Fatih Tekke istifa etti, eski sözleri karşısına çıktı: Kendi lafını yedin hocam Fatih Tekke istifa etti, eski sözleri karşısına çıktı: Kendi lafını yedin hocam

13:17
Milyonların beklediği isim yola çıktı geliyor
Milyonların beklediği isim yola çıktı geliyor
12:57
Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı
Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı
12:02
Vedat Muriqi’nin Lyon’a attığı golde inanılmaz detay Top bakın neyden sekmiş
Vedat Muriqi'nin Lyon'a attığı golde inanılmaz detay! Top bakın neyden sekmiş
11:17
Yarı fiyatına togg satılacak
Yarı fiyatına togg satılacak
11:16
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! 14 bin videoyu para karşılığı izletmişler
10:42
İstanbul’da akrep alarmı Uzmanlardan kritik uyarılar var
İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2026 13:35:40. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla'da Yangın Antalya'ya Sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement