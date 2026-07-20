Muğla'da Yangın Denetimlerine Dron Desteği - Son Dakika
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Muğla'da Yangın Denetimlerine Dron Desteği

Muğla\'da Yangın Denetimlerine Dron Desteği
20.07.2026 15:33
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yaz aylarında ziraat yangınlarını önlemek için denetimleri artırdı.

MUĞLA Orman Bölge Müdürlüğü, yaz aylarında artan ziraat ve kırsal alan yangınlarının önüne geçmek amacıyla denetimlerini artırdı. Orman ekipleri kırsal mahallelerde anonslarla vatandaşları uyarırken, özellikle riskli bölgelerde dron destekli izleme yapılarak tarla ile bahçelerde ateş yakılıp yakılmadığı takip ediliyor.

Türkiye'nin en yüksek orman yangını riski taşıyan illerinden Muğla'da, ziraat ve kırsal alan yangınlarının önlenmesi amacıyla teknolojiden de yararlanılıyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yangın riski bulunan bölgelerde hem sahadaki ekiplerle hem de dron destekli denetimlerle çalışmalarını sürdürüyor. Yaz mevsiminde hava sıcaklıklarının artması, nem oranının düşmesi ve rüzgarın etkisiyle küçük bir ihmalin büyük orman yangınlarına dönüşebildiğine dikkat çeken ekipler, özellikle ziraat yangınlarının yoğun görüldüğü kırsal mahallelerde vatandaşları sık sık uyarıyor. Orman işletme ekipleri, araçlardan yapılan anonslarla anız yakılmaması, bahçe temizliği amacıyla ateş kullanılmaması ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması konusunda bilgilendirme yapıyor.

TARIM ARAZİLERİ VE KIRSAL ALANLAR İZLENİYOR

Riskin yüksek olduğu bölgelerde gerçekleştirilen dron uçuşlarıyla tarım arazileri ve kırsal alanlar izleniyor. Tarla ve bahçelerde ateş yakıldığı tespit edilmesi halinde ekipler hızla bölgeye yönlendirilerek gerekli müdahale gerçekleştiriliyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan yangın riskine karşı daha duyarlı olmalarını isterken, duman veya şüpheli bir durum görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi. Yetkililer, ormanların korunmasının yalnızca kamu kurumlarının değil, tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğuna vurgu yaparak, alınacak basit tedbirlerin büyük felaketlerin önüne geçebileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA

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