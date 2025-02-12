Muğla'da Yangın Güvenliği ve Hijyen Denetimleri Sürüyor - Son Dakika
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Muğla'da Yangın Güvenliği ve Hijyen Denetimleri Sürüyor

Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi, istirahat ve eğlence yerleri ile konaklama tesislerinde yangın güvenliği ve hijyen denetimlerine devam ediyor. Başkan Gonca Köksal, halkın sağlıklı gıda tüketimi ve yangın güvenliğinin önemine vurgu yaptı.

12.02.2025 10:35  Güncelleme: 12:02
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(MUĞLA)- Menteşe Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle ilçedeki istirahat ve eğlence yerleri ile konaklama tesislerinde, yangın güvenliği ve hijyen denetimleri aralıksız sürdürülüyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Menteşe Belediyesi zabıta ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü denetimlerde, işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik kapsamında kontroller gerçekleştiriliyor.

Belediye Başkanı Gonca Köksal, yapılan denetimlerle ilgili şunları söyledi:

"Halkımızın sağlıklı gıda tüketmesi ve mutfağı olan işletmelerin hijyen kurallarına uygun şekilde hizmet vermesi büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda belediyemizin Zabıta Müdürlüğü, ilçemizdeki işletmeler ile otel ve konaklama tesislerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediye'mizin İtfaiye Daire Başkanlığı ile ortak bir denetim gerçekleştirdik. Denetimlerde, otel ve konaklama tesislerinin yangından korunması yönetmeliğine uygun olup olmadığını kontrol ediyor, işletmelerin hijyen kurallarına uyumunu, gıdaların son kullanma tarihlerini ve muhafaza koşullarını da titizlikle inceliyoruz. Denetimler sonucunda eksiklik tespit edilen işletmelere tebligat göndererek, gerekli düzenlemeleri bir an önce yapmalarını talep ediyoruz. Tesislerde alınacak yangın önlemleri, vatandaşlarımızın güvenliği açısından hayati önem taşıyor. Denetimlerimize devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Yangın Güvenliği ve Hijyen Denetimleri Sürüyor - Son Dakika

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