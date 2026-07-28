Muğla'da Yangın Riskine Karşı Güvenlik Önlemleri - Son Dakika
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Muğla'da Yangın Riskine Karşı Güvenlik Önlemleri

Muğla\'da Yangın Riskine Karşı Güvenlik Önlemleri
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Muğla'da orman yangınlarına karşı 7/24 denetim ve önleyici tedbirler uygulanıyor.

MUĞLA'da ormanların korunması ve yangınların önlenmesi için güvenlik güçleri; orman teşkilatı ile koordinasyon içerisinde karadan, havadan ve denizden yürüttükleri entegre denetimlerle 7 gün 24 saat esaslı güvenlik kalkanı oluşturdu.

Yaz mevsiminde artan sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yükselen yangın riskine karşı Muğla'da güvenlik güçleri sahada görev yapıyor. İnsan kaynaklı yangın riskinin en aza indirilmesini amaçlayan ekipler, ormanlık alanlardan şehir merkezleri ve turistik bölgelere kadar geniş bir alanda önleyici tedbirler uyguluyor. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 3 bini aşkın personel, binden fazla önleyici kolluk devriyesiyle denetim gerçekleştiriyor. Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat (PÖH) ekipleri kritik ormanlık alanlarda yaya devriyesi yaparken, K-9 iz takip köpekleri de arama-tarama çalışmalarına katılıyor. Dar ve ulaşımı güç bölgelerde motorize ekipler ile yunus polisleri görev alırken, Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ise kritik noktalarda su ikmali ve soğutma çalışmalarına destek vermek amacıyla hazır bekletiliyor. Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Milas ve Ula başta olmak üzere il genelinde ormanlara giriş yasağına yönelik denetimlerin yanı sıra anız yakılması ve arıcılık faaliyetlerinde kullanılan tütsü ateşlerine karşı kimlik ve araç kontrolleri de yapılıyor.

KIYI ŞERİDİNDEKİ ORMANLIK ALANLAR BOTLARLA DENETLENİYOR

Denetimler havadan ve denizden de destekleniyor. Orman Genel Müdürlüğü, emniyet, jandarma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki İHA ve dronlarla ormanlık alanlar sürekli izlenirken, duman, ateş veya yasaklı alanlara izinsiz giriş tespit edilmesi halinde kara ekipleri yönlendiriliyor. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri ise yangın söndürme helikopterleri ile amfibik uçakların deniz, göl ve barajlardan güvenli şekilde su alabilmesi için su alma bölgelerinde deniz trafiğini kontrol altında tutuyor. Kıyı şeridindeki ormanlık alanlar da botlarla denetleniyor.

'CANLILARIN YAŞAM HAKKINI GÜVENCE ALTINA ALIYORUZ'

Yürütülen kapsamlı önleyici tedbirler ve saha denetimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Muğla Valisi İdris Akbıyık, yeşil vatanı korumanın milli bir görev olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Yüz ölçümünün yüzde 71'i ormanlarla kaplı olan cennet Muğla'mızın doğasını, biyolojik çeşitliliğini ve ormanlarımızı korumak en öncelikli sorumluluğumuzdur. Jandarmamız, emniyetimiz ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz, orman teşkilatımız ile tam bir koordinasyon içerisinde 7 gün 24 saat esasına göre sahadadır. Karadan yaya ve motorize devriyelerimizle, havadan İHA ve dronlarımızla, denizden ise Sahil Güvenlik botlarımızla her bir metrekareyi titizlikle takip ediyoruz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hem hemşerilerimizin hem misafirlerimizin hem de bu topraklara emanet olan canlıların yaşam hakkını güvence altına alıyoruz. Tüm vatandaşlarımızdan ve Muğla'da ağırladığımız misafirlerimizden valilik kararlarımıza eksiksiz uymalarını, ormanlarımızda ve açık alanlarda ateş yakmamalarını, en küçük bir dumanı vakit kaybetmeden 112'ye bildirmelerini rica ediyorum. Yeşil vatan nöbetinde gece gündüz fedakarca görev yapan tüm kahramanlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Yangın Riskine Karşı Güvenlik Önlemleri - Son Dakika

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