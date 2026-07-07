Muğla'da Yasadışı Bahis Operasyonu - Son Dakika
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Muğla'da Yasadışı Bahis Operasyonu

Muğla\'da Yasadışı Bahis Operasyonu
07.07.2026 00:03
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Muğla'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 5'i tutuklandı.

MUĞLA'da, yasa dışı bahis ve şans oyunlarına yönelik eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethiye'de yasa dışı bahis ve şans oyunlarına yönelik çalışma yaptı. Araştırmada Karaçulha Mahallesi'nde yasa dışı bahis ve şans oyunları oynatıldığı saptandı. Tespit edilen adreslere 3 Temmuz'da operasyon düzenlendi. Aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 boş şarjör, 2 bilgisayar kasası, 14 cep telefonu, 4 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 2 flaş bellek, 1 para sayma makinesi ile çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak, Eşen Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

Tutuklama, Politika, 3. Sayfa, Fethiye, Gözaltı, Güncel, Muğla, Son Dakika

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