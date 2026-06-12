Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Geka'dan Yat İmalatı Sektörüne Stratejik Destek - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Geka'dan Yat İmalatı Sektörüne Stratejik Destek

12.06.2026 11:44  Güncelleme: 12:45
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Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı yat imalatı değer zinciri analizi projesi, GEKA'nın 2026 Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje ile sektörün tüm halkaları incelenecek ve yol haritası oluşturulacak.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı "Muğla Yat İmalatı Değer Zinciri Analizi ve Sektörel Danışmanlık Çalışması" projesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın (GEKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, kentin sektörel potansiyelini daha görünür hale getirmek ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirmek amacıyla kapsamlı bir çalışma başlatıyor. Bu kapsamda GEKA tarafından desteklenen "Muğla Yat İmalatı Değer Zinciri Analizi ve Sektörel Danışmanlık Çalışması" projesi, yat imalatı sektörünü ilk kez bütüncül bir yaklaşımla ele alacak.

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı ile Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülecek çalışma kapsamında, sektörün mevcut yapısı detaylı şekilde analiz edilerek değer zinciri haritalandırması yapılacak ve politika önerileri geliştirilecek. Muğla genelinde yürütülecek araştırmada özellikle Bodrum, Milas, Marmaris ve Fethiye ilçeleri odak noktası olacak. Altı ay sürmesi planlanan proje için GEKA tarafından 500 bin TL'ye kadar teknik destek sağlanacak.

SEKTÖRÜN TÜM HALKALARI İNCELENECEK

Çalışma kapsamında yatçılık ekosistemi; tedarik zinciri, üretim ve hizmet olmak üzere üç temel başlık altında değerlendirilecek. Kompozit malzemelerden metal sistemlere, elektrik-elektronik ekipmanlardan yat üreticilerine, satış ve charter hizmetlerinden bakım-onarım faaliyetleri ile marina işletmeciliğine kadar sektörün tüm bileşenleri analiz edilecek. Ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları, sektörel birlikler ve ticaret sicili kayıtları incelenerek kapsamlı bir firma envanteri oluşturulacak. Saha çalışmaları kapsamında en az 10 yat üreticisi, 20 tedarikçi ve hizmet sağlayıcı firma ile 10 kamu kurumu ve sektörel kuruluş temsilcisiyle görüşmeler gerçekleştirilecek.

SEKTÖRÜN YOL HARİTASI OLUŞTURULACAK

Proje sonunda Muğla yat imalatı sektörünün mevcut durumunu ortaya koyan kapsamlı bir değer zinciri haritası hazırlanacak. Çalışmada sektörün güçlü yönleri, karşılaştığı sorunlar ve gelişim alanları belirlenirken; ihracat kapasitesi, inovasyon fırsatları, teknoloji kullanımı ve dijital dönüşüm ihtiyaçları da değerlendirilecek. Danışmanlık sürecinin çıktıları arasında derinlemesine görüşme analizleri, sektör değerlendirme raporu, politika önerileri ve görsel saha dokümantasyonu yer alacak. Elde edilen verilerin hem yerel yönetimlerin planlama süreçlerine hem de bölgesel kalkınma politikalarına katkı sunması hedefleniyor.

"SEKTÖRÜN POTANSİYELİNİ BİLİMSEL VERİLERLE ORTAYA KOYACAĞIZ"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, şu ifadeleri kullandı:

"Muğla, yat imalatı ve deniz turizmi alanlarında ülkemizin en önemli merkezlerinden biri. Ancak sektörün tüm paydaşlarını, üretim kapasitesini ve ekonomik etkilerini ortaya koyan kapsamlı bir çalışma bugüne kadar gerçekleştirilemedi. Bu projeyle birlikte sektörümüzü veri temelli bir yaklaşımla değerlendirecek, güçlü yönlerini ve gelişim fırsatlarını somut verilerle ortaya koyacağız. GEKA ile yürüttüğümüz iş birliği, bölgesel kalkınma hedeflerimize ulaşmamız açısından büyük önem taşıyor. Elde edeceğimiz sonuçlar hem belediyemizin planlama çalışmalarına hem de ilgili kurumların karar alma süreçlerine katkı sağlayacak. Aynı zamanda Muğla'nın yatçılık alanındaki ulusal ve uluslararası konumunun güçlenmesine destek olacak."

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Denizcilik, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Geka'dan Yat İmalatı Sektörüne Stratejik Destek - Son Dakika

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