Muğla'da Yerel Taraflar, "Cop-2026 İklim Değişikliği" Konferansında Buluştu

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Muğla COP-2026 İklim Değişikliği 2. Yerel Taraflar Konferansı", Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konferansta, iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve uluslararası paydaşların ortak çalışmaları ele alındı.

Muğla COP-2026 İklim Değişikliği 2. Yerel Taraflar Konferansı'nda kentin iklim politikaları, sürdürülebilir enerji planları ve COP31'e giden süreçte yerel yol haritası masaya yatırıldı. Konferansın açılış konuşmalarını, Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Cihan Dündar, Avrupa Birliği Delegasyonu Bölüm Başkanı Christian Ballaro, ICLEI Avrupa Bölge Müdür Yardımcısı Ruud Schuthof ile Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptı. Avrupa Birliği Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İç İşleri Bölüm Başkanı Jean Barbe'nin de katıldığı program kapsamında açılış oturumunun ardından "Muğla İklim Deklarasyonu" ile "Muğla Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP)" başlıklı sunum gerçekleştirildi.

YERELDEN KÜRESELE İKLİM MÜCADELESİ

Konferansın dikkat çeken başlıklarından biri olan "COP31'e Doğru Muğla İklim Deklarasyonu İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları" oturumunda ise görüş, öneri ve değerlendirmeler paylaşıldı. Gün sonunda güncellenen Muğla İklim Deklarasyonu kamuoyuna sunuldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yanı sıra Kıyı Ege Belediyeler Birliği (KEBB), Muğla Planlama Ajansı (MUPA), ICLEI, Avrupa Birliği, UNDP iş birliğiyle düzenlenen konferans, yerelden küresele iklim mücadelesinde ortak aklın geliştirilmesine katkı sağladı.

ICLEI Avrupa Bölge Müdür Yardımcısı Ruud Schuthof, Muğla'nın küresel iklim hareketinin önemli bir parçası haline geldiğini belirterek, COP31'in Türkiye'de düzenlenecek olmasının kentin üstlendiği rolü daha da görünür kılacağını söyledi. Schuthof, "Muğla'nın Yerel COP konseptini benimsemesinden özellikle ilham alıyoruz. Kentin yalnızca bu girişime katılması değil, bunu bilinçli ve stratejik bir şekilde uygulaması oldukça önemli" dedi. COP31'in Türkiye'de düzenlenecek olmasının Muğla'nın üstlendiği rolü daha görünür hale getireceğini dile getiren Schuthof, kentin iklim diplomasisi ve yerel yönetim iş birlikleri açısından önemli bir merkez olacağını ifade etti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE ORTAK MÜCADELE

Avrupa Birliği Delegasyonu Bölüm Başkanı Christian Ballaro ise "Özellikle Muğla'da değişen iklim koşullarının doğrudan ya da dolaylı etkilerini artık daha net bir şekilde hissetmeye başladık. Muğla COP-2026 İklim Değişikliği 2. Yerel Taraflar Konferansı, iklim değişikliğiyle ortak mücadelenin yanı sıra, çok çeşitli paydaşların görüşlerini bir araya getirmek için önemli bir fırsat sunmaktadır. Özellikle belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yenilikçi çözümler üretmenin somut faydalar sağlayabileceği bir kez daha teyit edilmektedir. Birlikte, olağanüstü hedeflere ulaşabileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

SECAP İÇİN ÖNEMLİ BASAMAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla'nın iklim politikalarının ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla şekillendirildiğini belirterek, "Yönetime geldiğimizde, Muğla'yı Muğlalılarla birlikte, ortak akıl ile yöneteceğimizi ve geleceğe hazırlayacağımızı ifade etmiştim. ICLEI tarafından oluşturulan bu mekanizma bizim için yol gösterici olmuştur. Hedeflerimizi ve yol haritamızı hep birlikte, ortak akılla belirliyoruz" dedi.

Yerel COP sürecinin kent için önemli bir yol haritası oluşturduğunu ifade eden Başkan Aras, şöyle devam etti:

"Geçen sene 15 Mayıs Dünya İklim Günü'nde gerçekleştirdiğimiz ilk konferansa 46 kurum, kuruluş ve STK'dan toplam 176 temsilci katılmıştı. Yapılan tartışma ve değerlendirmeler sonucu 23 eylemden oluşan Muğla İklim Deklarasyonu yayınlandı. Deklarasyonu Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olmak üzere 4 dilde yayınladık. Ayrıca COP30-Brezilya hazırlıkları kapsamında Almanya Bonn'da gerçekleştirilen toplantılar ile Nice'te düzenlenen Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansında sunduk. Bu sene Antalya'da yapılacak COP-31'de de iyi uygulama örneği olarak paylaşacağız. Muğla Yerel Taraflar Konferansı ve Deklarasyonu Dünyada gerçekleştirilen ilk 5 etkinlik arasında yerini almıştır. Konferansın sonuçları, Muğla Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) çalışması için de önemli bir altlık oluşturmuştur. Daha dirençli, sürdürülebilir ve enerji verimli bir gelecek amacıyla 'Muğla İli Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planını (SECAP)' hazırladık."

Muğla'nın iklim değişikliğiyle mücadelede küresel ve bölgesel iş birliklerine açık olmaya devam edeceğini belirten Başkan Aras, 5-6 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenecek Akdeniz İklim Zirvesi'nin de bu alandaki önemli adımlardan biri olacağını söyledi. Aras, "Dünya Kenti Muğla hedefi ile çıktığımız yolda önemli bir kilometre taşı olan Yerel Taraflar Konferansı, Muğla'nın geleceğinin planlanması için belirlenecek politika ve stratejilere yön verecektir. Muğla Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için küresel ve bölgesel iş birliğine her zaman açık ve destekleyici olmuştur, olmaya da devam edecektir. 5-6 Ekim 2026 tarihlerinde Muğla'da 'Akdeniz İklim Zirvesini' düzenleyeceğiz. Akdeniz ülkelerinden tüm tarafların katılımı ile gerçekleştireceğimiz iklim zirvesinde de sizlerle bir arada olmayı önemsiyoruz" diye konuştu.