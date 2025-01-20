Muğla'da Yerel Tohum Merkezinden Türkiye'ye 2 Milyon Ata Tohumu Dağıtılacak - Son Dakika
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Muğla'da Yerel Tohum Merkezinden Türkiye'ye 2 Milyon Ata Tohumu Dağıtılacak

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Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, 2025 yılında 120 ata tohumundan çoğaltılan 2 milyon tohumu ülke geneline dağıtacak. Belediye Başkanı Ahmet Aras, tarımsal mirasın korunması ve yaygınlaştırılması için çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

20.01.2025 16:11  Güncelleme: 16:24
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, 2025 yılında 120 ata tohumundan çoğaltılan 2 milyon tohumu ülke geneline dağıtılacak. Büyükşehir Belediye Ahmet Aras, "Ata tohumlarımız, tarımsal mirasımızın ve toprağımızın bereketinin en değerli emanetlerindendir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu mirası korumak ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi, ata tohumlarını koruyarak Türkiye'nin 81 ilindeki vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Merkezde üretilen yerel tohumlar, dağıtım öncesinde analizlerden geçirilerek hasarlı ve hastalıklı tohumlar ayıklanıyor. Sağlıklı ve kaliteli tohumlar, Muğla başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Yerel Tohum Merkezi'nden Türkiye'nin 81 iline bugüne kadar 19 Milyon yerel tohum dağıtıldı. 2025 yılında da 120 ata tohumundan çoğaltılan 2 milyon tohum ülke geneline dağıtılacak.

19 milyon yerel tohum dağıtımı gerçekleştirildi

Sebze, kaba yem ve tıbbi aromatik bitki tohumlarını bünyesinde barındıran merkez, 980 farklı tohum çeşidiyle Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezi olarak hizmet veriyor. Merkezde, kurulduğu günden bu yana toplam 19 milyon yerel tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Tohumların analiz süreci ise titizlikle yürütülüyor. Fidelerden alınan tohumlar, çıkarma, yıkama ve kurutma işlemlerinin ardından laboratuvar ortamında testlere tabi tutuluyor. Çimlenme testi ve taşınabilir hastalık analizlerinin ardından yalnızca sağlıklı tohumların dağıtımı sağlanıyor. Tohum envanter odası, tohum test laboratuvarı, doku kültürü ve kriyoprezervasyon laboratuvarı, tıbbi aromatik bitkiler AR-GE laboratuvarı ve distilasyon ünitesi gibi birçok donanıma sahip olan merkez, bilimsel yöntemlerle tohum üretimi ve geliştirme çalışmaları yürütüyor.

"30 derece karanlık bir ortamda 24 saat bekletiliyor"

Merkezde görevli Büyükşehir Belediyesi Mikrobiyoloğ Pınar Gitmez, tohumların hazırlanma sürecine ilişkin, "Tohumlar, dış kabuklarının sterilizasyonundan sonra 37 derece ve 26 derecedeki inkübatörlerde 24-48 saat boyunca inkübe ediliyor. Bu süreçte bakteri ve fungus üremesi kontrol ediliyor. Canlılık ve çimlenme kapasitesini belirlemek amacıyla tohumlar önce 24 saat suda bekletiliyor, ardından tetrazolyum tuzuyla işlenerek 30 derece karanlık bir ortamda 24 saat bekletiliyor. Tohumların canlılık ve çimlenme durumları, renk değişimleri incelenerek tespit ediliyor" dedi.

"Geleceğe daha verimli bir tarımsal altyapı bırakmayı hedefliyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediye Ahmet Aras, yerel tohumların tarımsal mirasın devamlılığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Ata tohumlarımız, tarımsal mirasımızın ve toprağımızın bereketinin en değerli emanetlerindendir. Büyükşehir Belediyesi olarak bu mirası korumak ve yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Merkezimizde, bilimsel analizlerden geçen sağlıklı tohumları üreterek vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırıyoruz. Yalnızca sağlıklı ve kaliteli tohumları halkımıza sunuyor, bu süreçle geleceğe daha verimli bir tarımsal altyapı bırakmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar Türkiye'nin 81 iline milyonlarca tohum ulaştırarak ata tohumlarımızı geleceğe taşımaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Ata tohumlarının yaşatılmasının ve yerel tarımın desteklenmesinin büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayan Başkan Aras, "Hep birlikte, geleceğin sağlıklı tarımına ve doğasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Muğla\'da Yerel Tohum Merkezinden Türkiye\'ye 2 Milyon Ata Tohumu Dağıtılacak
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Muğla'da Yerel Tohum Merkezinden Türkiye'ye 2 Milyon Ata Tohumu Dağıtılacak - Son Dakika

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