Muğla'da Yol Güvenliği İçin 83 Kilometre Hendek Betonu Döküldü - Son Dakika
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Muğla'da Yol Güvenliği İçin 83 Kilometre Hendek Betonu Döküldü

Muğla\'da Yol Güvenliği İçin 83 Kilometre Hendek Betonu Döküldü

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yol güvenliğini artırmak amacıyla il genelinde 83 kilometre hendek betonu dökerek yağmur suyu birikimini engelledi. Yapılan çalışmalarla trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor ve toplamda 3 bin 404 kilometre yol çalışması tamamlandı.

08.10.2024 16:08  Güncelleme: 17:07
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(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, yol güvenliğini sağlama hedefiyle sürdürdüğü çalışmalar kapsamında il genelinde 83 kilometre hendek betonu döktü.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından il genelinde yapılan 83 kilometre hendek betonu çalışmasıyla yol yüzeyinden, dağlardan ve yamaçlardan gelen yağmur suyunun birikmesi engelleniyor. Böylelikle trafik kazalarına sebep olabilecek yol temel tabakasının oyarak bozulmasının önüne geçiliyor. Ayrıca yapılan hendek betonu işlemleriyle yol kenarında oluşan, trafik açısından görüşü engelleyen sazlık alanların oluşması da engelleniyor.

İl genelinde 3 bin 404 kilometre yol çalışması tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların güvenli ve modern yollarda seyahat etmesi için il genelinde sorumluluk alanında bugüne kadar 3 bin 404 kilometre yol çalışması yaptı. Yollara 1 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapan Büyükşehir Belediyesi'nin 13 ilçedeki faaliyetleri devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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