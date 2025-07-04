Muğla'da Zeytinlikte Yangın

MUĞLA'nın Milas ilçesinde zeytinlik alanda yangın çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Bafa Gölü Pınarcık köyü yakınlarındaki zeytinlikte çıktı. Alevleri görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye 5 helikopter 4 uçak, 20 arazöz, 6su ikmal aracı ve 4 dozer sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Haber- Kamera: Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla),