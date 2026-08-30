Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden orman yangınına müdahale

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde başlayan ve Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan orman yangınıyla kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde mücadele etti.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle Antalya'nın Kaş ilçesine sıçradı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de hemen olay yerine intikal ederek Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yangına koordineli bir şekilde müdahale etti.

Bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede ev ve seraların bulunduğu alana ulaştı. Ekipler hızla yangına müdahale ederken, bazı evler tahliye edildi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, kamu kurumlarıyla birlikte orman yangınını kontrol altına almak için büyük bir çaba gösterdi.

Büyükşehir ekipleri ayrıca Kaş'ın Palamut Mahallesi'nde atık alım istasyonunda çıkan yangını söndürme çalışmalarına da müdahale etti.