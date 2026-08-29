Muğla\'daki Yangına Müdahale Devam Ediyor

MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkıp yayılarak Antalya'nın Kaş ilçesinde ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. 4 uçak, 16 helikopter, 153 arazöz, 6 iş makinesi, 853 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.