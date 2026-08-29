Muğla'daki Yangına Müdahale Devam Ediyor
Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki yangına 4 uçak, 16 helikopter ile müdahale sürüyor.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tarım arazisinde çıkıp yayılarak Antalya'nın Kaş ilçesinde ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. 4 uçak, 16 helikopter, 153 arazöz, 6 iş makinesi, 853 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
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