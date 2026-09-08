Muğla Dalaman'da 18 yıl 4 ay cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., polis ekiplerince yakalandı. Kasten öldürme suçundan aranan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, hakkında 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kars İlamat ve İnfaz Bürosunca "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A'yı Dalaman'da yakaladı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla Dalaman'da 18 yıl 4 ay cezası bulunan hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?