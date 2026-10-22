Muğla Dalaman\'da 57 yaşındaki kişinin silaj makinesine kaptırdığı kol omuzdan koptu

Muğla Dalaman'da 57 yaşındaki kişinin silaj makinesine kaptırdığı kol omuzdan koptuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Dalaman'da tarlada silaj makinesine kolunu kaptıran 57 yaşındaki kişinin kolu omuzdan koptu. Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan kişi, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi; hayati tehlikesi bulunuyor.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde silaj makinesine kaptırdığı kolu kopan kişi, hastaneye kaldırıldı.
Gürleyk Mahallesi'ndeki tarlada silaj yapmak için çalışan S.A. (57) kolunu makineye kaptırdı.
Kazada S.A'nın kolu omuz kısmından koptu.
İhbar üzerine tarlaya sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Dalaman Devlet Hastanesine kaldırılan S.A, buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
S.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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