Muğla Dalaman'da Çöğmen İlkokulu 100. yılını dört kuşakla kutladı - Son Dakika
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Muğla Dalaman'da Çöğmen İlkokulu 100. yılını dört kuşakla kutladı

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Muğla Dalaman\'da Çöğmen İlkokulu 100. yılını dört kuşakla kutladı
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Çöğmen İlkokulu'nun 100. yılı, Muğla'nın Dalaman ilçesinde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte dört kuşak buluştu; okulun 86, 88 ve 91 yaşındaki mezunları ilkokulda öğrendikleri şiirleri seslendirdi.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, Cumhuriyet'in ilk eğitim kurumları arasında yer alan Çöğmen İlkokulu'nun kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Dalaman Kaymakamlığı, Dalaman Belediye Başkanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Beşkaza Kültür Derneği/Platformu katkılarıyla eğitimci yazar İdris Koç, eğitimci Ramazan Toraman, muhtar Bilal Aydoğan ve gönüllülerin koordinasyonunda gerçekleştirilen programa, okulun eski öğretmenleri, mezunları ve davetliler katıldı.

Kaymakam Ferhat Vardar, programda yaptığı konuşmada, 1926 yılında kurulan okulun Cumhuriyet'in ilk eğitim kurumlarından biri olduğunu söyledi.

Etkinlikte dört kuşağın bir araya geldiğini belirten Vardar, "Mezun olan ve şu an ülkemizin birçok yerinden gelen vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu program bu açıdan çok kıymetli. Şu an burada eğitim gören öğrencilerimize çok çalışmalarını ve gelecekte topluma örnek kişiler olmalarını diliyorum. 100'üncü yılını kutladığımız okulumuzun nice yıllar ülkemize faydalı bireyler yetiştirmesini temenni ediyorum." dedi.

Beşkaza Kültür Derneği/Platformu Başkanı Devrim Karakuş ise Çöğmen İlkokulu'nun Darıyeri, Karacaören, Kavacık ve Sabunlu gibi civar köylerdeki çocukların yetişmesinde de büyük rol üstlendiğini ifade etti.

Okulun "Dağlardan yükselen 100 yıllık eğitim güneşi" olarak anıldığını dile getiren Karakuş, etkinliğin her yıl geleneksel olarak düzenlenmesine destek vereceklerini kaydetti.

Program kapsamında okulun 86, 88 ve 91 yaşlarındaki mezunları, ilkokul yıllarında öğrendikleri şiirleri seslendirdi.

Kaynak: AA
Kültür SanatDalamanEğitimGüncelMuğlaSon Dakika

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