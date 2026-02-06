Muğla Büyükşehir Belediyesi, Emıtt 2026'da Yerini Aldı - Son Dakika
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Emıtt 2026'da Yerini Aldı

06.02.2026 16:04  Güncelleme: 17:14
Muğla Büyükşehir Belediyesi, EMITT Fuarı'na katılarak bölgenin doğal, kültürel ve turistik değerlerini tanıttı. Başkan Ahmet Aras, turizmde sürdürülebilirliğin altyapıyla sağlanacağını vurgulayarak, Muğla'nın turizmdeki potansiyelini artırmak için iş birliği çağrısında bulundu.

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (EMITT) ilçe belediyeleri, ticaret odaları ve turizm paydaşlarıyla birlikte açtığı stantlarla katılım sağladı.

Her yıl dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini destinasyonlar ve seyahat markalarıyla buluşturan EMITT'te, Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da yer aldı. Fuar; 109 ülkeden 656 katılımcı ve 23 bin 725 ziyaretçiyle sektörün önde gelen uluslararası buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, EMITT 2026 kapsamında ilçe belediyeleriyle birlikte açtığı stantlarda kentin doğal, kültürel ve turistik değerlerini ziyaretçilere tanıtıyor. Muğla standında dört mevsime yayılan turizm çeşitliliği, sürdürülebilir turizm yaklaşımı, kültürel miras, gastronomi ve alternatif turizm olanakları ön plana çıkarılırken, fuar boyunca kurulacak temaslarla kentin uluslararası görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

Karya Vizyon Turizm Buluşması'nın lansmanı gerçekleştirildi

EMITT Turizm Fuarı kapsamında düzenlenen Uluslararası 2. Karya Vizyon Turizm Buluşması'nın lansmanı gerçekleştirildi. Lansmana, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın yanı sıra ticaret odası başkanları, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve Muğla Valisi İdris Akbıyık katıldı. Etkinlikte, Karya Bölgesi'nin tarihi ve kültürel mirası, sürdürülebilir turizm yaklaşımı, destinasyon markalaşması ve uluslararası iş birliklerine yönelik hedefler sektör temsilcileriyle paylaşıldı.

"Altyapıyı tamamlamadan sağlıklı ve nitelikli turizm yapamayız"

Başkan Ahmet Aras, EMITT Turizm Fuarı'nın yeni iş birlikleri ve uluslararası tanıtım açısından önemli bir platform olduğunu belirterek, Muğla'nın fuarda ilçe belediyeleriyle birlikte güçlü bir şekilde temsil edildiğini ifade etti. Ayrıca EMITT Turizm Fuarı kapsamında ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Karya Vizyon Turizm Buluşması'nın lansmanının da hem Muğla hem de ülke turizmi için çok değerli olduğunu vurguladı. Başkan Aras, Muğla'nın tarihi mirası, turizm potansiyeli ve altyapı yatırımlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Karya ve Likya medeniyetlerinin Muğla'da kurulmuş olmasının kentin tarihsel önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Aras, Muğla'nın her ilçesinin geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve güçlü bir kültürel mirasa sahip olduklarını söyledi. Turizmin sürdürülebilirliği için altyapının kritik öneme sahip olduğuna dikkat çeken Aras, "Altyapıyı tamamlamadan sağlıklı ve nitelikli turizm yapamayız. Bu konudaki eksikleri açıkça konuşmak zorundayız" dedi.

"Muğla'nın geleceği için ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıyı öncelik haline getirdiklerini belirten Başkan Aras, MUSKİ'nin yatırım bütçesinin 900 milyon liradan 6,2 milyar liraya çıkarıldığını, yalnızca 2025 yılında su, kanalizasyon, arıtma tesisleri ve şebekeler için 4,2 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydetti. Aras, denizden arıtma sistemiyle su temini çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti. Konuşmasında kurumsal iş birliğine de vurgu yapan Aras, "Bugün burada sayın valimizin çatısı altında, tüm ilçelerimizle birlikte aynı çatı altındayız. Muğla'nın geleceği için ortak akılla, iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Etkinlikler, Ahmet Aras, Ekonomi, Kültür, Güncel, Muğla, Son Dakika

