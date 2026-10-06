Muğla Fethiye'de kontrolsüz kavşakta minibüsle otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla Fethiye'de kontrolsüz kavşakta minibüsle otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

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Muğla Fethiye\'de kontrolsüz kavşakta minibüsle otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı
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Fethiye Çamköy Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında kontrolsüz kavşakta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu minibüsteki 7 kişi yaralandı. Yaralılar Fethiye'deki hastanelere kaldırıldı; kaza güvenlik kamerasına yansıdı, polis inceleme başlattı.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Çamköy Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda meydana geldi. Ali Çakır'ın kullandığı 48 AUD 202 plakalı otomobil ile Mehmet Melih Altuğ yönetimindeki 35 BEE 689 plakalı minibüs, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüsteki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Fethiye'deki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.

Kaynak: DHA
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