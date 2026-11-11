Muğla Fethiye'de yangında zarar gören alan 10 bin fidanla yeşillendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Fethiye'de yangında zarar gören alan 10 bin fidanla yeşillendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Muğla Fethiye\'de yangında zarar gören alan 10 bin fidanla yeşillendirildi
Haber Videosu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Muğla'nın Fethiye ilçesinde, temmuz ayındaki orman yangınında zarar gören alan 10 bin fidanla yeşillendirildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Muğla ve Aydın'daki 30 noktada toplam 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, geçen temmuz ayında orman yangınında zarar gören alanlara 10 bin fidan dikildi.

Türkiye'de 7 yıldır kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, bu yıl 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' sloganıyla gerçekleştirildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Aydın ve Muğla genelinde 30 ayrı noktada eş zamanlı fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliklerde Muğla'da 40 bin, Aydın'da 10 bin olmak üzere toplam 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Muğla'daki ana program ise Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Temmuz ayında meydana gelen orman yangınında zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi amacıyla, yangın sonrası fidan dikimine hazır hale getirilen 8 hektarlık alanda çalışma yapıldı. Etkinlik kapsamında kızılçam, fıstıkçamı, mavi servi, defne, keçiboynuzu ve Kıbrıs akasyası türlerinden 10 bin fidan dikildi.

PROTOKOL VE VATANDAŞLAR BİRLİKTE FİDAN DİKTİ

Fidan dikim programına Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar, orman gönüllüleri, öğrenciler ve orman personeli katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan konuşmalarla devam eden programda, protokol üyeleri ve katılımcılar hep birlikte fidan dikti.

Yeşilüzümlü'deki etkinliğe bölgede yaşayan İngiliz vatandaşlar da katılarak destek verdi. Programın sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulurken, çocuklara da hediyeler verildi.

Kaynak: DHA
Orman YangınlarıYerel HaberlerEtkinliklerFethiyeGüncelAydınMuğlaÇevreYaşamDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor Yeni isimle hizmet verecekler Üç kamu bankası tek çatı altında birleşiyor! Yeni isimle hizmet verecekler
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım’da sakatlık depremi Kadrodan çıkarıldı! A Milli Takım'da sakatlık depremi
İstanbul’un köklü şirketi zorda 3 ay süre verildi İstanbul'un köklü şirketi zorda! 3 ay süre verildi
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
16:56
Unutulan meslek yeniden doğdu Şimdi usta bulunamıyor
Unutulan meslek yeniden doğdu! Şimdi usta bulunamıyor
16:45
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
Fatma Betül Sayan Kaya kadar kazanan bir isim daha var! Ali Paslı, 3 ayda 2,4 milyar kar elde etti
16:16
Görüntü Türkiye’den Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
Görüntü Türkiye'den! Önünü kestikleri sürücüye sopalarla saldırdılar
16:02
Bakan Fidan’ın “Beni hatırladınız mı“ diyen genç kıza cevabı bomba
Bakan Fidan'ın "Beni hatırladınız mı?" diyen genç kıza cevabı bomba
15:52
Devletin en kritik kurumu DDK’nın eski başkanı Yunus Arıncı’yla ilgili rüşvet iddiası Aldığı paraya bakın
Devletin en kritik kurumu DDK'nın eski başkanı Yunus Arıncı'yla ilgili rüşvet iddiası! Aldığı paraya bakın
15:31
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 17:00:19. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla Fethiye'de yangında zarar gören alan 10 bin fidanla yeşillendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android