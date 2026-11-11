Muğla Fethiye\'de yangında zarar gören alan 10 bin fidanla yeşillendirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, geçen temmuz ayında orman yangınında zarar gören alanlara 10 bin fidan dikildi.

Türkiye'de 7 yıldır kutlanan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü, bu yıl 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' sloganıyla gerçekleştirildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Aydın ve Muğla genelinde 30 ayrı noktada eş zamanlı fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliklerde Muğla'da 40 bin, Aydın'da 10 bin olmak üzere toplam 50 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Muğla'daki ana program ise Fethiye'nin Yeşilüzümlü Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Temmuz ayında meydana gelen orman yangınında zarar gören alanların yeniden yeşertilmesi amacıyla, yangın sonrası fidan dikimine hazır hale getirilen 8 hektarlık alanda çalışma yapıldı. Etkinlik kapsamında kızılçam, fıstıkçamı, mavi servi, defne, keçiboynuzu ve Kıbrıs akasyası türlerinden 10 bin fidan dikildi.

PROTOKOL VE VATANDAŞLAR BİRLİKTE FİDAN DİKTİ

Fidan dikim programına Muğla Vali Yardımcısı İsmail Soykan, Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, il ve ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar, orman gönüllüleri, öğrenciler ve orman personeli katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yapılan konuşmalarla devam eden programda, protokol üyeleri ve katılımcılar hep birlikte fidan dikti.

Yeşilüzümlü'deki etkinliğe bölgede yaşayan İngiliz vatandaşlar da katılarak destek verdi. Programın sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulurken, çocuklara da hediyeler verildi.