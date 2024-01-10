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Muğla Fethiye'deki Babadağ'ın Zirvesi Karla Kaplandı - Son Dakika
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Muğla Fethiye'deki Babadağ'ın Zirvesi Karla Kaplandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ'ın zirvesi, bölgede iki gündür devam eden yağışlar sonucu karla kaplandı. Yamaç paraşütü merkezinin de bulunduğu dağın beyaz örtüsü, ilçe sakinleri tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Muğla Fethiye\'deki Babadağ\'ın Zirvesi Karla Kaplandı
10.01.2024 - 10:13,  Güncelleme: 10:14
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'ın zirvesi karla kaplandı.

Bölgede iki gündür aralıklarla devam eden yağışlar, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Babadağ'da kara dönüştü. Yamaç paraşütü merkezinin de yer aldığı dağın zirvesinde beyaz örtü oluştu.

İlçeye yaklaşık 30 kilometre mesafedeki dağın karla kaplı manzarası kent merkezinden de görüldü.

Babadağ'ın zirvesindeki beyaz örtüyü gören ilçe sakinleri, çektikleri fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla Fethiye'deki Babadağ'ın Zirvesi Karla Kaplandı - Son Dakika
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