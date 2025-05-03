Muğla, Genç Çim Hokeyi Sporcuları için Modern Antrenman Sahası Açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muğla, Genç Çim Hokeyi Sporcuları için Modern Antrenman Sahası Açtı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan'ın Bozüyük Mahallesi'ne uluslararası standartlarda bir çim hokeyi antrenman sahası inşa etti. 4 milyon TL'lik yatırım ile hayata geçirilen sahada, genç sporcular güvenli ve modern antrenman olanaklarına kavuşacak.

03.05.2025 12:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan'ın Bozüyük Mahallesi'ne, çim hokeyine gönül veren genç sporcular için uluslararası standartlarda modern bir antrenman sahası yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesi'nde inşa ettiği uluslararası standartlardaki antrenman sahasının yapımı tamamlandı. 4 milyon 48 bin TL'lik yatırımla hayata geçirilen proje, bölgedeki çim hokeyi sporcularına modern ve güvenli antrenman olanakları sunmayı hedefliyor.

Toplam 1900 metrekarelik alan üzerine kurulan antrenman sahası, 40 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde inşa edildi. Sahada saha betonu imalatları, sulama altyapısı ve akşam saatlerinde antrenman yapılabilmesini sağlayacak aydınlatma sistemleri tamamlandı. Çim serimi de tamamlanan saha, kullanıma hazır hale getirildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Makine Mühendisi Hüseyin Çakır, sahada yapılan çalışmalara ilişkin, "Sahamız uluslararası standartlara göre projelendirildi. Cephelerde istinat duvarları tamamlandı, zemini güçlendirdik. Sulama ve aydınlatma sistemleriyle dört mevsim kullanıma uygun hale getirilen sahamız artık genç sporcularımızın hizmetinde" dedi.

Yatağan Bozüyük Spor Çim Hokeyi Kulüp Başkanı Güngör Yılmaz, "Bölgede çim hokeyi alanında önemli başarılar elde eden Yatağan Bozüyük Spor Kulübü sporcuları, bugüne kadar antrenmanlarını beton zeminde sürdürüyordu. 2014-2016 yıllarında Türkiye şampiyonluklarımız var. Her yıl Türkiye'nin en iyi sekiz takımı arasına giriyoruz. Başkanımız Ahmet Aras'a antrenman sahamızın olmadığını anlattık, sağ olsun kendisi hemen konuyla ilgilenip kısa sürede öğrencilerimiz için antrenman sahasımızı hazır hale getirilmesini sağladı. Artık daha güçlü bir altyapıyla başarılarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yatağan Bozüyük Aysel Kazım Ortaokulu Çim Hokeyi Takımı Antrenörü Mehmet İmren, "14 yıldır beton zeminde çalışarak Türkiye şampiyonu olduk. Başkanımızın desteğiyle artık 1. Lig'deyiz ve yeni sahamızla hedefimiz Süper Lig" ifadelerini kullandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Muğla'da sadece turizmi değil, sporu da kalkındırmak önceliklerimiz arasında. Bozüyük'teki gençlerin çim hokeyinde gösterdiği azim, altyapı ihtiyacını açıkça ortaya koydu. Bu nedenle, onların daha iyi koşullarda spor yapabilmesi için modern bir tesis kazandırıyoruz. Gençlerimize her alanda destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Bozüyük, Yatağan, Güncel, Yaşam, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla, Genç Çim Hokeyi Sporcuları için Modern Antrenman Sahası Açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı 3 dakikada 398 gram acı biber yiyip, yarım altın kazandı
CIA’dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD’ye bilgi sızdırın CIA'dan Çin yönetimine akılalmaz videolu casusluk çağrısı: ABD'ye bilgi sızdırın
Ülkeyi karıştıracak karar Almanya istihbaratı AfD’ye resmen ’aşırı sağcı’ dedi Ülkeyi karıştıracak karar! Almanya istihbaratı AfD'ye resmen 'aşırı sağcı' dedi
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs’ta başladı İlk gün 62 bin ziyaretçi TEKNOFEST Kuzey Kıbrıs'ta başladı! İlk gün 62 bin ziyaretçi
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 18:57:21. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla, Genç Çim Hokeyi Sporcuları için Modern Antrenman Sahası Açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.