Muğla, Genç Çim Hokeyi Sporcuları için Modern Antrenman Sahası Açtı

(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan'ın Bozüyük Mahallesi'ne, çim hokeyine gönül veren genç sporcular için uluslararası standartlarda modern bir antrenman sahası yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesi'nde inşa ettiği uluslararası standartlardaki antrenman sahasının yapımı tamamlandı. 4 milyon 48 bin TL'lik yatırımla hayata geçirilen proje, bölgedeki çim hokeyi sporcularına modern ve güvenli antrenman olanakları sunmayı hedefliyor.

Toplam 1900 metrekarelik alan üzerine kurulan antrenman sahası, 40 metre uzunluğunda ve 20 metre genişliğinde inşa edildi. Sahada saha betonu imalatları, sulama altyapısı ve akşam saatlerinde antrenman yapılabilmesini sağlayacak aydınlatma sistemleri tamamlandı. Çim serimi de tamamlanan saha, kullanıma hazır hale getirildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan Makine Mühendisi Hüseyin Çakır, sahada yapılan çalışmalara ilişkin, "Sahamız uluslararası standartlara göre projelendirildi. Cephelerde istinat duvarları tamamlandı, zemini güçlendirdik. Sulama ve aydınlatma sistemleriyle dört mevsim kullanıma uygun hale getirilen sahamız artık genç sporcularımızın hizmetinde" dedi.

Yatağan Bozüyük Spor Çim Hokeyi Kulüp Başkanı Güngör Yılmaz, "Bölgede çim hokeyi alanında önemli başarılar elde eden Yatağan Bozüyük Spor Kulübü sporcuları, bugüne kadar antrenmanlarını beton zeminde sürdürüyordu. 2014-2016 yıllarında Türkiye şampiyonluklarımız var. Her yıl Türkiye'nin en iyi sekiz takımı arasına giriyoruz. Başkanımız Ahmet Aras'a antrenman sahamızın olmadığını anlattık, sağ olsun kendisi hemen konuyla ilgilenip kısa sürede öğrencilerimiz için antrenman sahasımızı hazır hale getirilmesini sağladı. Artık daha güçlü bir altyapıyla başarılarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Yatağan Bozüyük Aysel Kazım Ortaokulu Çim Hokeyi Takımı Antrenörü Mehmet İmren, "14 yıldır beton zeminde çalışarak Türkiye şampiyonu olduk. Başkanımızın desteğiyle artık 1. Lig'deyiz ve yeni sahamızla hedefimiz Süper Lig" ifadelerini kullandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Muğla'da sadece turizmi değil, sporu da kalkındırmak önceliklerimiz arasında. Bozüyük'teki gençlerin çim hokeyinde gösterdiği azim, altyapı ihtiyacını açıkça ortaya koydu. Bu nedenle, onların daha iyi koşullarda spor yapabilmesi için modern bir tesis kazandırıyoruz. Gençlerimize her alanda destek vermeye devam edeceğiz" dedi.