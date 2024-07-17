Muğla İdil Biret Müzik Festivali Başlıyor

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(MUĞLA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "5. Muğla İdil Biret Müzik Festivali" 19-22 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 5. Muğla İdil Biret Müzik Festivali'nde kariyerlerini başarıyla sürdüren beş müzisyen, Münif Akalın şefliğinde Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne alacak. İki konserden oluşan festival, 19 Temmuz'da Fethiye'de Telmessos Açıkhava Tiyatrosu'nda ve 22 Temmuz'da Marmaris'te Amfi Tiyatro'da yapılacak. Her iki konsere de girişler ücretsiz olacak.

İdil Biret Müzik Festivali açılış konseri, piyanist Korkmaz Can Sağlam, Burcu Hancı ve Cumhur Görgün solistliğinde gerçekleşecek. Açılış konseri, 19 Temmuz Cuma saat 21.00'de W. A. Mozart'ın Figaro'nun düğünü uvertürü, L.V. Beethoven'ın piyano konçertosu NR. 4, ünlü opera aryalarından seçmeler ile yapılacak.

Festivalin ikinci konserinde piyanistler Emre Nurbeyler ile Özgür Deniz Akalın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde bir araya gelecek. Festivalin kapanış konseri ise 22 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00'da Marmaris'te Amfi Tiyatro'da piyanist Emre Nurbeyler ile piyanist Özgür Deniz Akalın solistliğinde gerçekleşecek. Konserde, M. Glinka'nın Ruslan ve Ludmila uvertürü, L. V. Beethoven'ın piyano konçertosu NR. 2, S. Prokofyev'in piyano konçertosu NR. 5 seslendirilecek.