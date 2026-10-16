Muğla İl Sağlık Müdürlüğünce Datça'da mobil kanser taraması 31 Ekim'e uzatıldı - Son Dakika
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Muğla İl Sağlık Müdürlüğünce Datça'da mobil kanser taraması 31 Ekim'e uzatıldı

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Muğla İl Sağlık Müdürlüğünce Datça\'da mobil kanser taraması 31 Ekim\'e uzatıldı
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Muğla İl Sağlık Müdürlüğünce Datça'da sunulan Mobil Kanser Tarama Aracı'nın süresi, yoğun ilgi nedeniyle 31 Ekim'e kadar uzatıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda 5 Ekim'de başlayan araçta uygun yaş grubundakiler randevusuz ve ücretsiz tarama yaptırabiliyor; Datçalı kadınlar memnun.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğünce Datça'da hizmete sunulan Mobil Kanser Tarama Aracı'nın ilçedeki hizmet süresi, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle 31 Ekim'e kadar uzatıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda 5 Ekim'de hizmet vermeye başlayan mobil araçta, uygun yaş grubundaki vatandaşlara randevusuz ve ücretsiz kanser taraması yapılıyor.

Uygulamadan yararlanan Datçalı kadınlar, daha önce tarama yaptırmak için Muğla merkezine veya çevre ilçelere gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, hizmetin ilçede sunulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sağlık yetkilileri, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkati çekerek vatandaşları tarama hizmetlerinden yararlanmaya davet etti.

Ücretsiz taramaların 31 Ekim'e kadar Datça Cumhuriyet Meydanı'nda devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA
Cumhuriyet MeydanıSağlıkGüncelMuğlaSon Dakika

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