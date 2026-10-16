Muğla İl Sağlık Müdürlüğünce Datça\'da mobil kanser taraması 31 Ekim\'e uzatıldı

Muğla İl Sağlık Müdürlüğünce Datça'da hizmete sunulan Mobil Kanser Tarama Aracı'nın ilçedeki hizmet süresi, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle 31 Ekim'e kadar uzatıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda 5 Ekim'de hizmet vermeye başlayan mobil araçta, uygun yaş grubundaki vatandaşlara randevusuz ve ücretsiz kanser taraması yapılıyor.

Uygulamadan yararlanan Datçalı kadınlar, daha önce tarama yaptırmak için Muğla merkezine veya çevre ilçelere gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, hizmetin ilçede sunulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sağlık yetkilileri, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine dikkati çekerek vatandaşları tarama hizmetlerinden yararlanmaya davet etti.

Ücretsiz taramaların 31 Ekim'e kadar Datça Cumhuriyet Meydanı'nda devam edeceği bildirildi.