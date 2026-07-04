Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Valcea Arasında İş Birliği Adımı

(MUĞLA)- Muğla Büyükşehir Belediyesi, Romanya'nın Valcea kentiyle tarım, turizm, kültür ve Avrupa Birliği projeleri başta olmak üzere birçok alanda iş birliği geliştirmek amacıyla temaslarda bulundu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, uluslararası yerel yönetim iş birliklerini geliştirme çalışmaları kapsamında Romanya'nın Valcea şehriyle bir dizi temas gerçekleştirdi. Tarım, turizm, kültür ve kırsal kalkınma başta olmak üzere birçok alanda ortak proje üretme potansiyelinin değerlendirildiği görüşmelerde, iki kent arasında sürdürülebilir bir iş birliği mekanizmasının oluşturulması konusunda fikir birliğine varıldı. Ayrıca Avrupa Birliği destekli projelerde ortak hareket edilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

ULUSLARARASI PROJELER İÇİN ORTAK İRADE

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın öncülüğündeki heyette, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş ve Muğla Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri yer aldı. Heyet, Valcea İl Meclisi Başkanı Constantin Radulescu ile birlikte Ramnicu Valcea Belediye Başkanı Mircia Gutau ve Ocnele Mari Belediye Başkanı Remus Gabriel Sasu ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmelerde Muğla ile Valcea arasında uzun vadeli ve çok yönlü iş birliği geliştirilmesi konusunda karşılıklı iyi niyet ortaya konuldu. Tarım, turizm, kültür, ticaret ve yerel kalkınma alanlarında yürütülebilecek ortak projeler değerlendirilirken, özellikle Avrupa Birliği fonlarından ortak faydalanmaya yönelik proje hazırlıkları ele alındı. Romanya'nın AB fonlarını etkin kullanma konusundaki deneyiminin Muğla'nın yerel yönetim tecrübesiyle birleştirilmesi ve iki bölgenin birlikte uluslararası proje süreçlerine katılması hedefleniyor.

Ziyaret kapsamında iki bölge arasındaki ilişkilerin yalnızca kurumlar arasında değil, toplumlar arasında da kültürel etkileşimi, dostluğu ve karşılıklı anlayışı güçlendirecek adımlarla desteklenmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

"MUĞLA'YI ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİYLE GELECEĞE TAŞIYORUZ"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, görüşmelere ilişkin yaptığın değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

"Muğla'mızın sahip olduğu doğal, kültürel ve ekonomik potansiyeli uluslararası iş birlikleriyle daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda Romanya'nın Valcea iliyle başlattığımız kardeş kent sürecini son derece değerli buluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde turizm, tarım, kültür, ticaret ve Avrupa Birliği projeleri başta olmak üzere birçok alanda ortak çalışma imkanlarını değerlendirdik. Yerel yönetimler arasında kurulacak güçlü ilişkilerin yalnızca kurumlarımızı değil, halklarımızı da birbirine yakınlaştıracağına inanıyorum. Karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımıyla her iki kente de katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmek için ortak irademizi ortaya koyduk. Muğla, dünyanın farklı kentleriyle kurduğu uluslararası ilişkiler sayesinde hem deneyimlerini paylaşan hem de yeni fırsatlar üreten bir kent olmaya devam ediyor. Kentimizin kalkınmasına katkı sağlayacak, kültürel bağlarımızı güçlendirecek ve uluslararası görünürlüğümüzü artıracak her türlü iş birliğini desteklemeyi sürdüreceğiz. Valcea ile attığımız bu adımın uzun yıllar devam edecek güçlü bir dostluğun ve verimli ortaklıkların başlangıcı olacağına yürekten inanıyorum."