Muğla Kavaklıdere'de traktör devrildi, sürücü ve eşi yaşamını yitirdi

Muğla Kavaklıdere'de traktör devrildi, sürücü ve eşi yaşamını yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Kavaklıdere'de devrilen traktörün altında kalan sürücü ve eşi yaşamını yitirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı traktörün altından vatandaşların kepçe yardımıyla çıkarılan sürücü ve eşinin olay yerinde öldüğü belirlendi.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ve eşi hayatını kaybetti.
Çayboyu Mahallesi'nde Muammer Hilal'in (76) kullandığı 48 AR 263 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalan sürücü Muammer Hilal ile eşi Fikriye Hilal (72), çevredeki vatandaşların kepçe yardımıyla yürüttüğü çalışma sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, karı kocanın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Çiftin cenazeleri, incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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