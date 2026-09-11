Muğla Köyceğiz'de yaralı bulunan Mergen, tedavisinin ardından doğaya salındı

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, yaralı halde bulunan yumuşak kabuklu Nil kaplumbağası 'Mergen', Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki (DEKAMER) tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına salındı.

Zaferler Mahallesi'ndeki bir kanalda 28 Ağustos'ta yaralı ve bakıma muhtaç halde bulunan Nil kaplumbağası, vatandaşların ihbarı üzerine DEKAMER yetkilileri tarafından teslim alındı. Merkezde tedavi ve rehabilitasyon sürecine alınan ve 'Mergen' adı verilen kaplumbağanın, yapılan detaylı kontrollerinin ardından tamamen iyileştiği ve doğal yaşamına dönmeye uygun olduğu saptandı. Tedavisi başarıyla tamamlanan Mergen, ekiplerce yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. DEKAMER yetkilileri, Mergen'in yeniden özgürlüğüne kavuşmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, doğada sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürmesi temennisinde bulundu.

Haber: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),