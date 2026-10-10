Muğla Marmaris'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli hakimlikçe tutuklandı - Son Dakika
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Muğla Marmaris'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli hakimlikçe tutuklandı

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Muğla Marmaris\'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli hakimlikçe tutuklandı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Başsavcılık koordinasyonunda yürütülen çalışmada organizatör olduğu tespit edilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı düzensiz göç akışının önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, organizatör olduğu tespit edilen F.Ö, R.A, U.B. ve M.C.Ü. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Muğla Marmaris'te göçmen kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli hakimlikçe tutuklandı - Son Dakika
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