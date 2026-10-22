Muğla Marmaris'te kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Muğla Marmaris'te kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü yaşamını yitirdi

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Muğla Marmaris\'te kontrolden çıkan motosiklet devrildi, sürücü yaşamını yitirdi
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Marmaris-Muğla kara yolu Karadere mevkisinde motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Marmaris-Muğla kara yolu Karadere mevkisinde, Ferdi Çetin (26) idaresindeki motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA
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