Muğla Marmaris\'te Rusya\'nın aradığı \'Thieves in Law\' üyesi Azerbaycanlı yakalandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Rus makamlarınca hakkında arama kararı çıkarılan Azerbaycan uyruklu E.A., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada, Rus makamlarınca 'Thieves in Law' suç örgütü üyesi ve 'Janiyev' suç örgütü ile iltisaklı olduğu belirlenen, hakkında G-26 tahdit kodu bulunan Azerbaycan uyruklu E.A., bugün Marmaris'te polis ekiplerince yakalandı. E.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.