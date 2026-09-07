Muğla Menteşe'de orman yangını büyüyor - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de orman yangını büyüyor

Muğla Menteşe\'de orman yangını büyüyor
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için bölgede yoğun çalışma başlattı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.

Yaraş Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muğla Menteşe'de orman yangını büyüyor - Son Dakika

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