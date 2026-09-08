Muğla Menteşe ve Ula'da orman yangınında zarar gören alan havadan görüntülendi
Menteşe ilçesi Yaraş Mahallesi'nde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Ula ilçesi Armutçuk Mahallesi'ne sıçrayan orman yangınında zarar gören alan dronla görüntülendi. Dün akşam kontrol altına alınan yangının ardından başlatılan soğutma çalışmaları sürüyor.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde başlayıp Ula ilçesine sıçrayan yangında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.
Yaraş Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyerek Ula ilçesi Armutçuk Mahallesi'ne sıçradı.
Dün akşam yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı.
Yanan alanlar, Anadolu Ajansı ekibince dronla görüntülendi. Görüntülerde, bölgedeki yeşil alanların gri ve siyah tonlara büründüğü görüldü.
Kaynak: AA
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