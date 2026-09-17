Muğla merkezli operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı, 20'si adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Muğla merkezli operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı, 20'si adliyeye sevk edildi

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Muğla merkezli operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı, 20\'si adliyeye sevk edildi
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Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 il ve Muğla'nın 5 ilçesinde eş zamanlı düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda 42 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli Muğla'da, 3 şüpheli Fethiye'de adliyeye sevk edildi.

Muğla merkezli "Sokaklar Güvende" operasyonu kapsamında 42 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Özel Harekat şube müdürlükleri ekiplerince, yeni nesil suç örgütleri ve yasa dışı yapılanmaların tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerce Muğla'nın Menteşe, Fethiye, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçeleri ile İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Mardin, Kocaeli ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Menteşe'de, yurt dışında kırmızı bültenle aranan O.K'nin, yaşı küçük kişiler üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptırdığı, örgüt adına eylemler gerçekleştirdiği ve suç işlemek amacıyla birlikte hareket ettikleri beldikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Fethiye'de, silahla kasten öldürmeye teşebbüs olayında şüphelilere ulaşım ve maddi destek sağladığı, olayda azmettirici konumunda bulunduğu değerlendirilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Bodrum'da faiz karşılığı borç veren, borçlarını nitelikli yağma yoluyla tahsil eden ve arsa sahiplerini "imar açma" vaadiyle dolandırdığı belirlenen şüpheliler hedef alındı.

Marmaris'te ruhsatsız silah temin ederek bu silahlarla asayiş olaylarına karıştığı belirlenen, Milas'ta ise sosyal medya hesaplarından silah paylaşımı yaparak suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanıp çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 415 fişek, 3 şarjör, 2 bıçak, 9 çek, 8 dekont ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda 42 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 17'si Muğla'da, 3'ü Fethiye'de adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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