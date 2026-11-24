Muğla Milas'ta 4,6 büyüklüğündeki deprem yerin 7,28 kilometre derinliğinde kaydedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD'ın internet sitesindeki bilgiye göre, Muğla'nın Milas ilçesinde saat 18.39'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Milas olan depremin yerin 7,28 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirlendi.
Muğla'nın Milas ilçesinde saat 18.39'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Milas ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin yerin 7,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA
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