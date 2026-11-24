MUĞLA'nın Milas ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Muğla'nın Milas ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 18.39'da meydana geldi. Yerin 7,28 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Milas'ın yanı sıra Bodrum'da da hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.