Muğla Milas'ta duş sırası iddiasıyla bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla Milas'ta duş sırası iddiasıyla bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Milas'ta aynı evi paylaşan iş arkadaşları arasındaki bıçaklı kavgada Cebrail Dündar (22) yaşamını yitirdi, Y.D. ve K.D. yaralandı. Duş sırası tartışması iddiası üzerine soruşturma sürerken şüpheliler Y.K. ve Ç.K., Muğla-Denizli kara yolunda gözaltına alındı.

YARALI SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde aynı evde oturan iş arkadaşları arasında çıkan ve Cebrail Dündar'ın (22) hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada Y.D. ile beraber K.D.'nin de yaralandığı ortaya çıktı. Sol kolunun iç kısmında 4 santimetrelik kesi oluşan Y.D.'nin, Milas Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüpheliler Y.K. ve Ç.K.'nin, Milas'tan bir araçla Denizli istikametine seyir halinde oldukları tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda her iki şüpheli, saat 22.30 sıralarında Gazeller Jandarma Karakol Komutanlığı ve Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla Muğla-Denizli kara yolu üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

DUŞ SIRASI TARTIŞMASINDAN ÇIKTIĞI İDDİASI

Öte yandan, işçiler için lojman olarak kiralanan evde çalışanların, duş sırası nedeniyle tartışmaya başladığı ve bıçaklı kavganın da bu nedenle çıktığı öne sürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Fırat AKAY-Hasan TUZLA/MİLAS (Muğla),

Kaynak: DHA
3. SayfaOlaylarDenizliCebrailGüncelMuğlaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Milas'ta duş sırası iddiasıyla bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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