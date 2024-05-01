Muğla Mutfağı Kitabı Tanıtıldı

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Muğla Mutfağının eski çağdan bu güne gelişiminin anlatıldığı kitabın tanıtım ve tadım lansmanı yapıldı.

Muğla mutfağının gelişimi, bulunan kalıntılar ve yapılan çalışmalarla günümüze sunulması, yöresel yemeklerin bir kitapta toplanması, Muğla mutfak mirasının tanıtımı ve markalaşması, bölgede gastronomi turizminin canlandırılması hedeflenerek oluşturulan kitapta 41 tarif içinden oluşturulan özel menü ile her yemeğin mitolojisi anlatıldı.

Antik Çağdan Günümüze Muğla Mutfağı kitabı, Muğla Valiliği koordinesinde, MSKÜ, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kapurcuk İşletmesi, MUTSO işbirliği ile hazırlandı.

Kitabın yazımı proje koordinatörü Muğla Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Proje Uzmanı Doç.Dr. Buket Ballıel Ünal, Editörler Girişimci ve Kapurcuk Marka Direktörü Avukat Ece Baysal, Öğretim Gör. Dr. Selma Atabey, Öğretim Gör. Dr. Alper Gölbaşı, tüm kazı başkanları ve bölüm yazarları ile oluşturuldu.

Tadım etkinliği sonrası Muğla Valisi İdris Akbıyık, kazı başkanları, arkeoloji alanında ve gastronomi alanında uzman heyetten oluşan bir komisyon ile mutfak kültürüne ait mirasın korunması ve yaşatılması için oluşturulan eserde emeği geçen, Türkiye Yüzyılında Muğla'nın turizmin parlayan yıldızı haline gelmesini sağlayanlara teşekkür etti.